VIDEO: Vuelco de autobús dejó al menos cinco heridos en Mérida, se quedó sin frenos y chocó contra una pared

Al menos cinco personas resultaron heridas la madrugada del sábado en el estado Mérida, después de que un autobús de pasajeros perdiera los frenos y chocara contra la pared de una casa, por lo que acabó volcando en la ciudad de Ejido.

De acuerdo con el periodista merideño, Jordin Morales, dos de los heridos responden a los nombres de José López, de 42 años de edad, a quien le diagnosticaron traumatismo frontal complicado y escoriaciones múltiples; y María Sánchez Ferrer, de 24 años. Esta presentó traumatismos leves y excoriaciones en el rostro.

Con respecto al resto de lesionados, explicó que no se determinaron sus identidades dado que se negaron a que los trasladaran a un hospital. En específico, el hecho se suscitó en la calle Urdaneta del sector Manzano Bajo, municipio Campo Elías de Mérida.

Al momento del vuelco de autobús, los involucrados viajaban en una Encava ENT-610, color blanco. Dicha unidad pertenece a la Universidad Politécnica Territorial de Mérida (UPTM) «Kleber Ramírez», la cual al parecer tenía como destino de llegada la localidad de Palmarito.

SIN FRENOS, LA CAUSA DEL VUELCO DE AUTOBÚS EN MÉRIDA

Una fuente extraoficial reveló a Morales que, aparentemente, el autobús se quedó sin frenos. Dicha situación hizo que se estrellara contra la pared de una casa y, posteriormente, se volcara sobre el asfaltado.

Funcionarios de la estación Ejido del Cuerpo de Bomberos de Mérida y de la Policía Municipal de Campo Elías acudieron al lugar para auxiliar a los heridos. También para resguardar la escena mientras llegaban los efectivos adscritos al Servicio de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con el fin de dar inicio a las averiguaciones de rigor.

Con respecto a los lesionados, no ha habido más detalles sobre su estado actual tras el vuelco de autobús.