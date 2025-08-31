Sucesos

VIDEO: Vuelco de autobús dejó al menos cinco heridos en Mérida, se quedó sin frenos y chocó contra una pared

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Jade Delgado

Al menos cinco personas resultaron heridas la madrugada del sábado en el estado Mérida, después de que un autobús de pasajeros perdiera los frenos y chocara contra la pared de una casa, por lo que acabó volcando en la ciudad de Ejido.

Tabla de Contenido

De acuerdo con el periodista merideño, Jordin Morales, dos de los heridos responden a los nombres de José López, de 42 años de edad, a quien le diagnosticaron traumatismo frontal complicado y escoriaciones múltiples; y María Sánchez Ferrer, de 24 años. Esta presentó traumatismos leves y excoriaciones en el rostro.

Leer Más

Hallan cuerpo atado de una periodista, tenían días sin saber de ella y familia logró entrar en su casa
Asesinó a su esposa para cobrar un seguro de vida y ahora recibiría pena de muerte
Asesinaron a un hombre dentro de su barbería en Caracas, este habría sido el motivo

LEA TAMBIÉN: CICPC ALERTÓ SOBRE UNA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA DONDE SUPLANTARÍAN LA IDENTIDAD DE LOS COMISARIOS DEL CUERPO POLICIAL

Con respecto al resto de lesionados, explicó que no se determinaron sus identidades dado que se negaron a que los trasladaran a un hospital. En específico, el hecho se suscitó en la calle Urdaneta del sector Manzano Bajo, municipio Campo Elías de Mérida.

Al momento del vuelco de autobús, los involucrados viajaban en una Encava ENT-610, color blanco. Dicha unidad pertenece a la Universidad Politécnica Territorial de Mérida (UPTM) «Kleber Ramírez», la cual al parecer tenía como destino de llegada la localidad de Palmarito.

SIN FRENOS, LA CAUSA DEL VUELCO DE AUTOBÚS EN MÉRIDA

Una fuente extraoficial reveló a Morales que, aparentemente, el autobús se quedó sin frenos. Dicha situación hizo que se estrellara contra la pared de una casa y, posteriormente, se volcara sobre el asfaltado.

Funcionarios de la estación Ejido del Cuerpo de Bomberos de Mérida y de la Policía Municipal de Campo Elías acudieron al lugar para auxiliar a los heridos. También para resguardar la escena mientras llegaban los efectivos adscritos al Servicio de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con el fin de dar inicio a las averiguaciones de rigor.

Con respecto a los lesionados, no ha habido más detalles sobre su estado actual tras el vuelco de autobús.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Detienen a un hombre que se hacía pasar por cirujano para estafar a sus víctimas, así era su modus operandi
Detienen a un hombre que se hacía pasar por cirujano para estafar a sus víctimas, así era su modus operandi
Varios
Activistas venezolanos se declararon en huelga de hambre frente a la CPI
EN VIDEO: Activistas venezolanos se declararon en huelga de hambre frente a la sede de la CPI, estas son sus exigencias
Mundo
FOTO: Trump repareció en sus redes sociales tras los rumores que surgieron en torno a su muerte
FOTO: Trump reapareció en sus redes sociales tras los rumores que surgieron en torno a su muerte
EEUU