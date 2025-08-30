Cicpc alertó sobre nueva modalidad de estafa donde suplantarían la identidad de los comisarios del cuerpo policial

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) alertó este sábado sobre una nueva «modalidad de estafa» donde los delincuentes suplantan la identidad de los comisarios pertenecientes a este cuerpo policial.

Así lo anunció el director de la institución, comisario Douglas Rico, a través de sus redes sociales.

«Hemos detectado una modalidad de estafa. Donde personas inescrupulosas están usurpando la identidad de nuestros comisarios del Cicpc para engañar y captar víctimas. Su objetivo: causarte daño físico, monetario y psicológico», escribió Rico en su cuenta de Instagram.

De igual manera, llamó a no convertirse «en una víctima más», al tiempo que completó la publicación con un video que ofrece una serie de recomendaciones para evitar «caer en las trampas de estos delincuentes».

Alertó a aquellos ciudadanos que les digan que «tienen alguna investigación abierta» o están inmersos «en algún caso», deben acudir a una de las sedes de la policía científica «a verificar la información o colocar la respectiva denuncia en caso de ser víctima de una estafa».

Asimismo, aseguraron que todo procedimiento debe ir acompañado de una citación del ente investigativo, con su respectivo sello húmedo, y procedieron a mostrar una de ellas.

DOS DETENIDOS POR ROBAR «MATERIAL ESTRATÉGICO» DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS

Dos hombres ingresaron esta semana al Hospital Clínico Universitario de Caracas y robaron «material estratégico» del centro de salud. Tras las investigaciones, ambos sospechosos fueron detenidos por funcionarios del Cicpc.

Los sujetos fueron identificados como Luis Fernando Rojas Neazoa, de 24 años de edad; y Máximo Jonás Escalona Escobar, de 25 años.

De acuerdo a las investigaciones, los hombres ingresaron a un área del Hospital Universitario y «sustrajeron cableado y cabillas». Su objetivo era comerciar con estos materiales y «lucrarse de manera ilícita».

Durante el procedimiento de captura las autoridades incautaron dos cuchillos usados para cortar el cableado y una motocicleta. Además, el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) arrojó que Escalona cuenta con registros policiales por violencia.