VIDEO: Voraz incendio consumió al menos diez embarcaciones en base naval de Puerto Cabello

Un voraz incendio consumió unas diez embarcaciones, entre lanchas y yates, la tarde del viernes 13 de noviembre en Puerto Cabello, estado Carabobo, cuando las naves permanecían estacionadas en tierra dentro de un área de varadero ubicada cerca del histórico Castillo Libertador, también llamado Castillo de San Felipe.

Las llamas se desataron dentro de los espacios de la Base Naval Contralmirante Agustín Armario. De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, las embarcaciones incendiadas llevaban tiempo fuera de servicio y en aparente estado de abandono al momento de iniciarse el fuego.

Tras recibir la alerta, diversas unidades de rescate y cuerpos policiales acudieron rápidamente al sitio para sofocar las llamas. En el combate contra el fuego trabajaron en conjunto los Bomberos de Puerto Cabello, Morón, Carabobo, Bomberos Marinos y Bomberos de Dianca.

Asimismo, comisiones de Protección Civil, efectivos militares, agentes de inteligencia militar, personal del Sebin y brigadistas especializados apoyaron las labores para acordonar el área y contener la emergencia.

Un video difundido en redes sociales evidenció cómo las llamas envolvieron los botes, mientras otras embarcaciones permanecieron a salvo del siniestro.

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Aunque el balance inicial confirma severos daños materiales en las lanchas y yates alcanzados por el fuego, las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó lesionada durante el suceso ocurrido junto al Castillo Libertador.

Por ahora, los investigadores desconocen qué originó las llamas en el varadero naval. Los organismos competentes mantienen abiertas las pesquisas para determinar el punto de inicio del fuego y esclarecer cómo sucedió el incidente.