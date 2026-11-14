TSJ acordó extraditar desde Colombia a alias «Dady Yanki», solicitado por dantesco crimen contra una joven en Lara

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó extraditar desde Colombia a Freidian Andrés Camejo Guillén, de 30 años, alias «Dady Yanki», solicitado por la muerte de una adolescente de 17 años ocurrida en 2021 en Barquisimeto, estado Lara.

El crimen ocurrió el 22 de agosto de aquel año en el sector El Garabatal, según la sentencia 492. Las pesquisas indican que el sospechoso bebía licor en esa misma comunidad donde vivía cuando disparó en la frente a Paola del Carmen Morales Marquina. Posteriormente, los equipos forenses trasladaron el cuerpo de la menor a la morgue del Hospital Central Universitario Doctor Antonio María Pineda.

Varios testigos confirmaron la presencia de «Dady Yanki» en la escena del crimen. Ante esas pruebas, la Fiscalía 20 de Lara tramitó una orden de captura que el Tribunal Primero de Control aprobó el 7 de octubre de 2021.

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Sin embargo, el acusado escapó del país antes de su arresto. El pasado 24 de julio, la oficina de Interpol en Bogotá notificó a Venezuela que agentes colombianos capturaron al prófugo en el municipio de Chipaque, donde también lo investigan por hurto.

Al confirmar el arresto en territorio vecino, el tribunal de control en Lara abrió formalmente el trámite de extradición y envió el caso a la Sala Penal para su decisión definitiva.

Los magistrados revisaron el expediente y declararon procedente la solicitud al comprobar que cumple con todos los tratados vigentes. Explicaron que el delito imputado figura dentro del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición firmado en 1911 por ambos países.

Venezuela requiere al detenido por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, falta castigada con penas de 15 a 25 años de cárcel. Como la víctima tenía apenas 17 años, la ley contempla un aumento en la severidad de la condena.

Con este fallo, el TSJ garantiza que el acusado recibirá un juicio con pleno respeto a sus derechos constitucionales una vez pise suelo venezolano.

TESTIMONIO DEL PADRE DE LA VÍCTIMA

Al enterarse de la captura en Colombia, Oswaldo Antonio Morales Alvarado, padre de la joven asesinada, pidió agilizar el traslado del sospechoso.

«Necesito que la justicia colombiana haga la extradición», solicitó Morales Alvarado, quien trabaja como mecánico en el Ministerio de Agricultura y Tierras. «Desde hace tiempo estoy pidiendo justicia… hace seis años que no veo a mi hija, Freidian me le dio un tiro en la frente», agregó el padre, según el periodista Eligio Rojas.

En declaraciones previas, Morales aseguró que el agresor acechó a su hija y hasta subió a un árbol para vigilar su llegada. «Había una reunión entre ellos bebiendo y ella (Paola) va a llevarle un plato de comida a la mamá del asesino», relató el hombre sobre el momento en que la joven colaboraba con la madre del acusado, quien ejercía como líder de calle.