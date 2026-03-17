VIDEO VIRAL: La trifulca que se desató en plena calle de Mérida tras arrollamiento de moto por «un descuido»

Un niño fue atropellado por un adolescente que conducía una moto en la ciudad de Mérida, en el estado homónimo. El siniestro fue grabado por una cámara de seguridad y las imágenes sorprendieron a cientos de internautas.

Los hechos se dieron el pasado domingo, 15 de marzo, en la avenida Bolívar de la capital merideña. En las imágenes se puede ver que el niño cruzó la calle solo, a unos metros detrás su padre.

Mientras tanto, un adolescente circulaba con su motocicleta por la avenida e impactó al niño. El pequeño salió despedido varios metros hacia adelante, sufriendo diversas heridas por la gravedad del golpe.

El padre, quien supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, enfureció y arremetió en contra del adolescente. De acuerdo al periodista Sandy Aveledo, el sujeto estuvo a punto de linchar al menor de edad, pero algunos de los vecinos intervinieron.

ESTADO DEL NIÑO

Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron hasta la escena del siniestro. El niño recibió primeros auxilios y luego fue trasladado de emergencia hasta el Hospital I Carlos Edmundo Salas de Mérida.

Reportes extraoficiales indican que la familia del adolescente se hizo cargo de los gastos médicos del niño, además de su traslado a una clínica privada en el estado Barinas. Se desconoce si el conductor de la moto enfrenta una investigación por el accidente.

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La familia del niño afirmó que se encuentra fuera de peligro, pero se mantiene bajo la observación médica. No hay mayores detalles sobre las lesiones que sufrió en el siniestro.