En Caracas: Compró una moto, la policía descubrió que estaba solicitada y todo terminó en tragedia

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 37 años, identificado como Yerson José Rondón López (37), alias El Mono, por, presuntamente, asesinar a un joven en el Carapita, parroquia Antímano del municipio Libertador de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Rondón. La víctima fue identificada como Robert Alfonso Pantaleón Macayo, de 28 años.

De acuerdo a las investigaciones, Rondón, que tiene antecedentes por violencia y robo, habría vendido una moto a Robert Pantaleón. Sin embargo, la víctima no sabía que el vehículo estaba solicitado por la justicia.

Pantaleón fue retenido por las fuerzas de seguridad, quienes le informaron que la moto estaba solicitada por la justicia. Ante este descubrimiento, el joven le dijo a las autoridades que Rondón le había vendido el vehículo.

RONDÓN ENFURECIÓ

Aparentemente, Rondón tuvo conocimiento de que Pantaleón había informado a las autoridades sobre la procedencia de la moto. En tal sentido, lo interceptó en el sector El Copito y le quitó la vida.

«Optó por someter a la víctima y luego de una discusión, desenfundó un arma de fuego y le disparó cegándole la vida de manera inmediata», detalló el reporte policial.

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Detectives de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste del Cicpc se encargaron de las pesquisas y capturaron a Rondón. Luego el caso quedó a la orden del Ministerio Público.