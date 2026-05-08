VIDEO VIRAL: Futbolista que golpeó a dos árbitros en un partido en Zulia, se entregó a la policía

El futbolista Luis Hernando Blanco Brito se entregó este viernes a las autoridades policiales, luego de que se viralizó un video en el que se le puede ver golpeando a dos árbitros en un partido de futbol sala en Maracaibo, estado Zulia.

Los hechos se dieron en la noche del jueves en la cancha de usos múltiples del Colegio de Abogados de la capital zuliana. Blanco estaba participando en un partido de los cuartos de final de la Liga Lago Futsal.

En un video que circula en redes sociales se aprecia que Blanco golpeó a un referí luego de que este le mostró la tarjeta amarilla. Segundos después, el futbolista se abalanzó sobre otro árbitro, a quien tumbó al piso.

DISCULPAS DE BLANCO

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y Blanco publicó una disculpa en sus historias de Instagram. El futbolista reconoció que cometió un «error grave» al «reaccionar de una forma inaceptable contra el cuerpo arbitral».

«Perdí la cabeza y, lo más importante, perdí el respeto que le debo al juego y a mis compañeros», dijo Blanco. «Dicen que errar es de humanos, pero también que pedir disculpas es de sabios», añadió.

En primera instancia, Blanco se disculpó con los árbitros, pero también con sus «compañeros, el público presentes y los jóvenes». «Toca asumir las consecuencias», sentenció.

SE ENTREGÓ A LA POLICÍA

La Policía Municipal de Maracaibo tuvo conocimiento del caso e hicieron una inspección técnica en la cancha. Mientras que avanzaban las investigaciones, Blanco se entregó voluntariamente esta mañana, de acuerdo al medio zuliano Versión Final.

El futbolista fue hasta el comando policial ubicado en la Plaza de Ziruma, en donde fue detenido por las autoridades. Luego el caso quedó a la orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público, que acusará a Blanco por los delitos de lesiones y alteración del orden público.

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Blanco se encuentra actualmente sin equipo tras disputar la última temporada de la Liga Futve con Rayo Zuliano. Previamente, formó parte de equipos como Zulia FC, UCV FC, Yaracuyanos, Trujillanos, Portuguesa y Estudiantes de Mérida.