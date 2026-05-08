¡Shock en Cabimas! Cayó aberrado que golpeó y abusó a su propia madre bajo amenazas de muerte

Los habitantes de la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia, están conmocionados por el caso de una sexagenaria que habría sido amenazada de muerte y abusada sexualmente por su hijo, identificado como Juan Diego Bermúdez.

El Cuerpo de Policía del Estado Zulia informó en sus redes sociales sobre la captura de Bermúdez. Precisó que los hechos se dieron en una torre del complejo habitacional Emmanuel, parroquia Germán Ríos Linares.

De acuerdo a las investigaciones, Bermúdez llegó a la residencia de su madre y la agredió físicamente. Luego desenfundó un cuchillo y, bajo amenaza de muerte, la sometió para abusar sexualmente de ella.

Tras el atroz crimen, la propia víctima fue hasta la sede de la Estación Policial 8.3 Germán Ríos Linares. La mujer, cuya edad e identidad no ha sido publicada, presentó una denuncia en contra de su hijo.

CAPTURA DE BERMÚDEZ

Funcionarios de la policía regional pusieron en marcha un operativo para dar con el paradero de Bermúdez. «Este tenía adherido al cuerpo el cuchillo usado para someter a su madre», indica el reporte policial.

La víctima, por su parte, se trasladó al hospital Adolfo D’ Empire y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Los especialistas confirmaron que fue víctima de abuso sexual.

Los agentes trasladaron a Bermúdez hasta el Centro de Coordinación Policial Col-Norte, en donde permanece bajo custodia de las autoridades. Luego el caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con las averiguaciones.