VIDEO VIRAL: Carro causó pánico entre bañistas tras perder el control y terminar dentro del río Camurí Grande en La Guaira

Dos menores de 11 y 5 años de edad resultaron heridos luego de que un conductor aparentemente borracho perdiera el control de su vehículo y terminara cayendo en el río Camurí Grande en la parroquia Naiguatá de La Guaira durante la tarde de este domingo.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4 de la tarde, según informó el medio La Verdad de Vargas.

Asimismo, señaló que a pesar de la magnitud del accidente no recibieron respuesta inmediata por parte de los organismos de seguridad.

Trascendió que los presentes trasladaron a los heridos a un centro de salud cercano para que recibieran la atención pertinente.

Lugareños lamentan que no hayan funcionarios de seguridad en este importante espacio recreativo los fines de semana.

«Acá solo hay policías en Carnaval, Semana Santa y alguna fecha especial, de resto, impera la anarquía, el desorden, el licor y la música a todo volumen», dijo Alejandro Ramírez.

@realescovilla #VehículoCaeAlRíoCamuriGrandeEnNaiguataLaGuaira imprudencia vehículo cae al río de Camurí Grande, será q lo quieren utilizar como lancha para navegar el río la imprudencia es increíble la gente no cuida las reservas naturales ♬ sonido original – RealEscoVilla

Otras versiones que circulan por redes apuntan a que el carro sufrió un desperfecto mecánico, aunque esto no se ha confirmado aún.

Hasta el momento no ha habido un reporte oficial por parte de las autoridades y se desconoce la identidad del conductor del vehículo, así como si enfrentará algún cargo por lo ocurrido.