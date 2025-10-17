Sucesos

En Anzoátegui: Desalmados lanzaron de un tercer piso a una adolescente en situación de calle

Las autoridades policiales capturaron este viernes a dos sujetos que, presuntamente, agredieron brutalmente a una adolescente de 15 años en situación de calle en la localidad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram del caso de la adolescente. Los detenidos fueron identificados como Jorge Rafael Arcia Naranjo, de 56 años, y José Gregorio Mujica Veliz, de 24.

Los hechos se dieron en el Casco Central de la ciudad, en un edificio de la calle Buenos Aires. De acuerdo al reporte policial, la adolescente fue lanzada desde el tercer piso, sufriendo graves lesiones.

«Se estableció que la agresión fue el resultado de una acalorada discusión motivada por asuntos pasionales con la joven, con quien presuntamente mantenían una relación sentimental», indicó Rico.

AGRESIÓN A LA ADOLESCENTE

Las investigaciones arrojaron que la adolescente estaba en el interior del apartamento y sostuvo una severa discusión con los dos sujetos. Con el paso de los minutos, la situación escaló y los sujetos, «cegados por la ira», empujaron a la joven.

La adolescente sufrió graves lesiones y fue trasladada de emergencia al Hospital Doctor Luis Razetti de Barcelona. Aunque no hay detalles de sus heridas, el Cicpc confirmó que su «estado de salud es de pronóstico reservado».

González
El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

Los sospechosos resultaron detenidos en las parroquias Puerto La Cruz y Pozuelos, municipio Juan Antonio Sotillo. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 23ª del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.

