VIDEO VIRAL: Abuelito intentó saltar por una ventana en Caracas, bomberos lo salvaron a último momento

Un hombre de 65 años intentó quitarse la vida en la mañana de este jueves en la parroquia El Valle, en el municipio Libertador de Caracas, pero fue auxiliado a último momento por los organismos de emergencias.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó en sus redes sociales sobre el siniestro. Se limitó a informar que se trataba de un hombre sexagenario, sin precisar su identidad u otros detalles sobre él.

Los hechos se dieron cerca de las 9 de la mañana en la Avenida Intercomunal del Valle, a la altura de la Universidad Simón Rodríguez. El hombre estaba en el edificio 51, ubicado en la calle 14 de los Jardines del Valle.

En el video se aprecia que el hombre estaba parado sobre el techo de una ventana. Los vecinos de la zona alertaron a los Bomberos de Caracas y los funcionarios llegaron al lugar pocos minutos después.

RESCATE DEL HOMBRE

Mientras que el hombre amenazaba con saltar desde el quinto piso del edificio, los bomberos lograron llegar hasta su habitación. Con una rápida maniobra, lograron retener al señor y jalarlo hacia el interior del apartamento.

«Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas realizaron las labores especializadas de rescate para refrenar al ciudadano en mención», explicó Palacios en su cuenta de Instagram.

Aunque las autoridades confirmaron el rescate del hombre, no hay mayores detalles sobre su estado actual. Tampoco se conoce si presentaba problemas de salud mental.