VIDEO | Tragedia en Chacao: Conductor a toda velocidad ignoró el semáforo y causó fuerte colisión, una persona murió

Un video divulgado en las últimas horas reveló el momento, cuando la imprudencia de un conductor al pasar un semáforo en rojo, terminó en tragedia en el municipio Chacao (Miranda).

De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Chacao, una persona murió en la fuerte colisión vehicular registrada en la intersección de la avenida Tamanaco con calle Lazo Martí, en la urbanización El Rosal.

Las imágenes muestran cómo uno de los vehículos cruzó la intersección ignorando la señal en rojo, mientras que el otro automóvil avanzaba por la vía transversal con derecho de paso en luz verde.

El resultado fue un choque directo y de gran magnitud, sin margen de reacción ni de frenado defensivo para ninguno de los dos conductores.

Producto del impacto, una persona perdió la vida en el lugar, de acuerdo con el reporte oficial de los funcionarios policiales. Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre el estado de los demás involucrados en el accidente.

LLAMADO A LA PRUDENCIA

Tras el hecho, la Policía de Chacao reiteró su llamado a la prudencia y conciencia ciudadana en las vías. La institución instó a los conductores a respetar la señalización de tránsito, acatar los semáforos, utilizar el cinturón de seguridad y no exceder los límites de velocidad permitidos, al recordar que las normas de circulación existen para que todos los usuarios de la vía lleguen seguros a su destino.

«¡Las normas de tránsito existen para garantizar que todos regresemos a casa! No permitas que la falsa creencia de ‘a mí no me va a pasar’ cause un daño irreparable a tus seres queridos. Hagamos conciencia antes de que sea tarde. Desplázate seguro, cuida tu vida», reza el mensaje de la Policía de Chacao publicado en sus redes sociales.

Vale destacar, que el accidente se registró el pasado 28 de junio. Sin embargo, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se difundieron este 18 de agosto por parte del ente policial a través de Instagram.

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ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN VENEZUELA

Según datos emanados del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), única organización que emite información sobre los accidentes de tránsito en Venezuela, entre enero y junio se registraron aproximadamente 1.960 siniestros, con un saldo de 788 fallecidos y más de 2.400 lesionados.

Se tratan de cifras que reflejan un patrón mortal que se extiende en el tiempo y que en su mayoría es fácilmente evitable.

Mientras que enero comenzó con 344 accidentes y 116 muertes, marzo se posicionó como el mes más mortífero del trimestre con 145 decesos. Al llegar a mayo y junio, la cifra de víctimas fatales se estabilizó por encima de los 130 fallecidos mensuales, evidenciando la situación de riesgo permanente que se vive en las vías venezolanas.

Un punto de comparación es la relación entre el volumen de choques y su gravedad. En febrero, por ejemplo, aunque el número de accidentes bajó a 291, el menor del semestre, la mortalidad subió a 131 decesos.

El factor humano constituye el principal detonante de los hechos viales en Venezuela y cerca de 80 % de estos eventos podrían prevenirse, de acuerdo con el OSV.

El exceso de velocidad encabeza las causas, al concentrar más de 55 % de los casos registrados mensualmente, mientras que la impericia destaca entre los conductores de 15 a 24 años.

En contraste, las fallas mecánicas y las deficiencias en las vías tienen una incidencia menor, lo que evidencia el peso de las conductas imprudentes en la crisis de seguridad vial del país.