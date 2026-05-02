VIDEO SENSIBLE: Violento intento de robo en autobús de pasajeros dejó tres heridos en Caracas, el asaltante se dio a la fuga

Un delincuente armado con un cuchillo sembró el terror este viernes 1 de mayo entre los pasajeros de una unidad de transporte público de Caracas, en un violento intento de robo que ocurrió en plena avenida Libertador de Caracas mientras el autobús transitaba con sentido hacia Plaza Venezuela, hecho que dejó al menos tres personas heridas.

Según el relato de testigos, el agresor amenazó de muerte a los usuarios con el objetivo de despojarlos de todas sus pertenencias. Una confusión generada dentro del vehículo impidió que el sujeto pudiera robarle todas sus pertenencias a quienes viajaban en el autobús.

Tras ver frustrado su intento de robar a las personas que viajaban en la unidad, el hombre atacó ferozmente a los pasajeros y saltó del autobús aún en movimiento. En ese sentido, la agresión dejó un saldo de tres personas heridas con múltiples cortes producidos por el arma blanca.

Atentos y pendientes: 04:35pm, Robo a mano Armada (cuchillo) en una camioneta de pasajeros, av Libertador sentido centro, a la altura de la Campiña, tres personas resultaron heridas una con cortaduras y las otras golpeadas, los sujetos en fuga al Boulevart de sabana grande. pic.twitter.com/4SYzYbgqRJ — Alberto J. Prato (@albertoprato02) May 1, 2026

PÁNICO EN LOS PASAJEROS DE LA UNIDAD ASALTADA

El incidente generó un pánico generalizado entre los presentes que presenciaron las agresiones dentro del autobús. Funcionarios de los Bomberos de Caracas y los Ángeles de la Autopista llegaron rápidamente al sitio para atender a quienes resultaron heridos.

Un equipo de Salud Chacao también se presentó en el lugar para brindar apoyo. Los paramédicos agilizaron los traslados de los heridos hacia los centros hospitalarios más cercanos para su atención inmediata.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) custodiaron la escena del robo y recabaron los testimonios de los sobrevivientes. Con esto, los oficiales buscan identificar y capturar al atacante basándose en las descripciones ofrecidas por los pasajeros.

Las autoridades policiales mantienen actualmente un despliegue de seguridad en todas las zonas adyacentes a la avenida Libertador. El objetivo principal del operativo es localizar al agresor que huyó tras herir a las tres personas en la unidad.