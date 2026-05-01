VIDEO: Al menos 600 casas corren peligro por fuga masiva de gas en populosa parroquia de Caracas

Una fuga masiva de gas mantiene en riesgo a unas 600 viviendas en la parroquia Coche, en Caracas, tras detectarse este viernes, 1 de mayo, una fisura en una tubería principal que obligó a activar un amplio despliegue de seguridad.

La emergencia se registró en horas de la tarde y generó alarma entre los habitantes del sector Bolivariano, parte alta, a la altura del kilómetro 2, donde se concentraron los equipos de respuesta.

Según informó el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios Salazar, la fuga proviene de una tubería matriz cuya fisura liberó una cantidad considerable de gas en la zona.

La situación motivó la instalación inmediata de un puesto de comando y delimitación de un perímetro preventivo que abarca aproximadamente las al menos 600 casas, con el fin de resguardar a las familias que residen en el área afectada.

En el sitio trabajan de manera coordinada equipos especializados de Pdvsa Gas, funcionarios de la Policía de Caracas y comisiones del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (Cpnb), quienes buscan controlar la fuga y reducir el riesgo de una posible deflagración.

LABORES EN LA ZONA

Las labores incluyen la evaluación técnica de la tubería, medición de concentraciones de gas y ventilación del área para evitar acumulaciones peligrosas.

El operativo es supervisado por el Primer General (B) PhD Juan Carlos González, director general nacional de Bomberos, acompañado por el jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Caracas, general Jorge Galindo.

Ambos monitorean el avance de las maniobras y coordinan las acciones de seguridad para minimizar cualquier eventualidad mientras se trabaja en la contención.

En tanto, las autoridades exhortaron a los habitantes de los sectores cercanos a mantener la calma, seguir las instrucciones de los cuerpos de seguridad y evitar el uso de fuentes de ignición, como cocinas, velas o encendedores, debido al alto riesgo que representa la presencia de gas en el ambiente.