VIDEO SENSIBLE: Investigarán maltrato a un perrito en Aragua tras viralizarse el caso en redes

Organismos de seguridad iniciaron una investigación para dar con el responsable de haber herido gravemente a un perrito de la comunidad de El Limón en el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua.

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó sobre la designación de la Fiscalía 88 Nacional en Materia Ambiental y Especializada en Protección de la Fauna Doméstica, para investigar y sancionar este atroz hecho.

Asimismo, reveló que recibieron la denuncia a través de las redes sociales. «Se observa a un perro de la comunidad de Mata Seca gravemente herido, presuntamente por un arma blanca», dijo en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Instagram.

La cuenta de Instagram de la ONG Fe vida y rescate animal informó que el perrito recibió atención de protección civil, bomberos de Aragua y los vecinos de la zona, quienes detuvieron el sangrado y limpiaron sus heridas para evitar infecciones.

Además, indicaron que la primera herida es producto de una pelea de perros. Sin embargo el perrito sufrió una segunda herida, que parece un corte, la cual se desconoce su procedencia.

Con respecto a su estado de salud actual, informaron que se está recuperando satisfactoriamente y toda la comunidad está al pendiente de él.