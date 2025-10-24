En Cojedes: Secuestró a una adolescente por 24 horas y lo que le hizo horrorizó a todos

Las autoridades judiciales ordenaron la privativa de libertad de Miguel Gregorio Zúñigas Benítez, un sujeto de 23 años que, presuntamente, secuestró y abusó sexualmente de una adolescente en el municipio Pao de San Juan Bautista del estado Cojedes.

Los hechos se remontan hasta el pasado viernes, 17 de octubre, en el sector Caño Benito. De acuerdo al Ministerio Público, la adolescente fue a la casa de Zúñigas para recibir unas prendas de ropa que el sujeto le había ofrecido para la venta.

Sin embargo, la víctima no esperaba que Zúñigas desenfundara un arma de fuego. Bajo amenaza de muerte, amordazó a la adolescente y abusó sexualmente de ella en varias ocasiones durante 24 horas.

CAPTURA DE ZÚÑIGAS

El sábado, un día después de su secuestro, la adolescente logró huir de la vivienda tras un descuido de Zúñigas. Pocos minutos después, se encontró con una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que hacía recorridos por la zona.

La adolescente explicó que Zúñigas la mantuvo en cautiverio durante 24 horas y abusó sexualmente de ella. Luego las autoridades la trasladaron de emergencia a un centro de salud, en donde confirmaron el abuso.

Funcionarios de seguridad se desplazaron a la vivienda de Zúñigas y lo capturaron, luego de que abrió fuego contra los efectivos. El sujeto quedó a la orden de la Fiscalía y el Tribunal 1° de Control de Cojedes.

Zúñigas fue imputado por los delitos de violencia sexual agravada, amenaza agravada, privación ilegítima de libertad, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad. El tribunal aceptó la acusación y ordenó su privativa de libertad.