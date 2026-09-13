VIDEO SENSIBLE: Hallaron cuerpo en avanzado estado de descomposición en una playa de Falcón

Un macabro hallazgo tuvo lugar la tarde del sábado 12 de septiembre en el estado Falcón, luego de que funcionarios policiales localizaran un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición a orillas de una playa en la parroquia Boca de Aroa, municipio Silva.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hecho generó alarma entre los habitantes y transeúntes del sector San Rafael.

John Saavedra, coordinador de Seguridad Ciudadana de la jurisdicción, ofreció detalles sobre la condición del cadáver. El funcionario señaló que el occiso presentaba un avanzado estado de cadavérica descomposición, con gran parte de la estructura ósea expuesta, lo que imposibilita una identificación visual inmediata.

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Al momento de la localización, el individuo vestía una franela deportiva azul marino con gris. En el material audiovisual difundido se observa que la víctima carecía de tejido epidérmico en la zona craneal, por lo que los expertos estiman que tenía varios días sin vida.

Ante este hecho, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para lograr la identificación de la víctima y emitieron un llamado urgente a los ciudadanos que tengan familiares desaparecidos a acudir a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Tucacas.

Asimismo, indicaron que las personas interesadas pueden dirigirse a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en el Hospital Dr. Lino Arévalo, para colaborar con el proceso de reconocimiento y cotejo forense.