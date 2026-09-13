VIDEO VIRAL: Aparatoso volcamiento de lancha en el rally «Nuestros Ríos son Navegables» en Bolívar dejó dos heridos

Dos personas resultaron heridas tras el aparatoso volcamiento de una lancha de alta velocidad en el río Caroní, durante el cierre del rally «Nuestros Ríos son Navegables» en Puerto Ordaz, estado Bolívar. El hecho ocurrió este sábado 12 de septiembre durante la etapa de velocidad de la emblemática competencia fluvial.

Los afectados quedaron identificados como Jesús Delgado y Gerardo D’Adamo. Ambos cayeron al agua luego de que la embarcación perdiera el control al caer en un remolino, a pocos metros de la línea de meta cerca del Puente Angosturita.

ESTADO DE SALUD DE LOS HERIDOS

Tras el fuerte impacto, los cuerpos de rescate y compañeros de competencia actuaron de inmediato para sacarlos del agua. Ambos competidores fueron trasladados de urgencia al Hospital Uyapar en Puerto Ordaz.

El parte médico extraoficial indica que Delgado sufrió una fractura de fémur debido al fuerte golpe; mientras que D’Adamo presentó contusiones y lesiones leves en el cuerpo.

Afortunadamente, las autoridades informaron que ambos deportistas se encuentran estables y fuera de peligro.

EL CIERRE DE LA EDICIÓN 51 DE «NUESTROS RÍOS SON NAVEGABLES»

Este accidente fluvial empañó el cierre de la edición 51 del rally, considerado la competencia de agua dulce más larga del mundo.

El evento, que inició el pasado 4 de septiembre, recorrió más de 1.000 kilómetros a través de los ríos de Amazonas, Apure, Anzoátegui y una parada binacional en Colombia, para culminar en las aguas del Caroní en el Club Náutico de Ciudad Guayana.

A través de las redes sociales, se viralizaron múltiples videos grabados por los aficionados desde la orilla. Allí se observa el preciso momento en el que la lancha pierde el equilibrio por la velocidad y la corriente del río.

La organización del evento recordó la importancia de los protocolos de seguridad que permitieron una atención médica rápida.