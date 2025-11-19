VIDEO SENSIBLE: Detuvieron a hombre por agredir a su pareja en Caucagüita, su hija le suplicaba que se detuviera

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por agredir brutalmente a su pareja sentimental en la parroquia Caucagüita en el municipio Sucre.

En el video se puede ver como el hombre somete a su pareja en el suelo, mientras que la hija de la mujer le suplica que la deje. Al cabo de unos segundos el hombre se levanta y se corta la grabación.

«Un acto de cobardía extrema. Una mujer fue agredida violentamente delante de sus hijas, por quien debía ser su protección», indicó la Policía de Sucre a través de su cuenta de Instagram.

Tras recibir el video de la denuncia, el organismo policial se trasladó hasta el inmueble en cuestión y privó de libertad al hombre identificado como Jesús Alberto Gutiérrez, de 29 años.

Asimismo, anunció que en las próximas horas el agresor será presentado ante los tribunales para que rinda cuentas por los hechos evidenciados en el video.

Con motivo de este caso, el organismo policial destacó la importancia de no ser espectadores pasivos. «Quien graba y denuncia, salva vidas», señaló.

Asimismo, recordó que la violencia contra las mujeres es un delito grave. «Perseguiremos a los agresores con todo el peso de la ley», apuntó la policía.

«La violencia no es un asunto privado, es un delito público. Si usted sabe algo, diga algo. Juntos podemos ser la voz de quienes han sido silenciadas», concluyó.