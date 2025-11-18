La brutal golpiza con un tubo que dio desalmado a su hija en Bolívar, le causó múltiples contusiones

Un sujeto de 30 años, identificado como Jaxon Miguel Rodríguez Cleman, resultó detenido este martes por, presuntamente, propinarle una brutal golpiza a su hija de apenas siete años en el municipio Caroní, estado Bolívar.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, confirmó la captura de Rodríguez. El caso salió a la luz luego de darse una «brutal agresión» en una vivienda del sector Los Arenales.

De acuerdo a las investigaciones, Rodríguez solía agredir física y verbalmente a su pequeña hija por «problemas de convivencia». Asimismo, el sujeto acusó a la niña de desobedecerla en el hogar.

«En esta oportunidad, el detenido agredió a la víctima utilizando sus puños y un objeto contundente, tipo tubo, causándole múltiples contusiones en diversas partes del cuerpo», acotó el comisario.

CAPTURA DE RODRÍGUEZ

Una vez tuvieron conocimiento de la agresión, las autoridades pusieron en marcha una investigación de campo y realizaron «entrevistas psicológicas». Así pues, determinaron que Rodríguez cometió en varias ocasiones «trato cruel» contra su propia hija.

Detectives de la Delegación Municipal Ciudad Guayana capturaron a Rodríguez. El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Centurión, sector Guaiparo, parroquia Dalla Costa.

Rodríguez quedó a la orden de la Fiscalía 13° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. Mientras tanto, el Cicpc pidió a la ciudadanía «denunciar cualquier acto de maltrato infantil».