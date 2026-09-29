VIDEO SENSIBLE: Denunciaron agresión contra un perrito en Caracas, recibió golpes con un hacha y tubos

Un perrito fue atacado con un hacha y tubos este martes, 29 de septiembre, en la avenida San Martín de Caracas, justo en la salida de la autopista que conecta con la Maternidad Concepción Palacios.

De acuerdo con lo reseñado por el diario La Verdad de Vargas, testigos y defensores de los animales precisaron que el canino sigue con vida, pero en estado delicado.

Detallaron que presenta signos de delirio por la gravedad de las lesiones. Según versiones, fue agredido presuntamente porque mordió a sus atacantes.

Sin embargo, proteccionistas advirtieron que el episodio no es un hecho aislado. De acuerdo con las denuncias, uno de los agresores está vinculado a un comercio o bodega de la zona.

Identificaron a esta persona con el nombre de Fernando. Además, reportes lo señalan por actos de agresión y hostigamiento contra otros animales.

El caso encendió las alarmas entre defensores de animales, incluso de La Guaira, quienes pidieron la intervención inmediata de las autoridades competentes. Exigieron que el perro sea rescatado y reciba atención veterinaria de emergencia.

Los proteccionistas enfatizaron, que los responsables, deben recibir las sanciones correspondientes de acuerdo con la legislación venezolana vigente.

PIDIERON ENDURECER LAS SANCIONES

La agresión se registró, luego de que el pasado sábado protectores de fauna, activistas independientes y ciudadanos particulares marcharon hacia la Asamblea Nacional, en Caracas, para entregar una propuesta de Ley Integral de Protección Animal que busca endurecer las sanciones penales contra el maltrato animal en el país.

Los organizadores precisaron, en un comunicado, que el texto presentado ante la sede legislativa proviene del trabajo coordinado de fundaciones y rescatistas comunitarios.

«Se trata de una propuesta que no nació en un despacho político, sino en las calles, los refugios, las comunidades y las manos de quienes todos los días rescatan, protegen y defienden a los animales», explicaron.