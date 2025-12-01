Sucesos

VIDEO SENSIBLE: Conmoción en Falcón por los horrores que vivió un niño, lo encontraron encadenado a una silla

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales detuvieron a un hombre y una mujer por los brutales maltratos que, presuntamente, causaron a un niño de apenas 10 años en la localidad de Cumarebo, en el municipio Zamora del estado Falcón.

Contents

Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encargaron del procedimiento. De acuerdo al medio Últimas Noticias, tuvieron conocimiento de la situación del niño luego de recibir varias denuncias.

Leer Más

embarcación
Embarcación petrolera se hundió en el Lago de Maracaibo, hay dos fallecidos y cuatro desaparecidos
Motorizado falleció tras ser arrollado y aplastado por una gandola en la autopista Norte-Sur de Caracas
Imputarán a gerente de Corpoelec en Zulia por permitir a dos ciudadanos robar «material eléctrico» de la empresa

Una comisión de la PNB se acercó a la vivienda señalada y encontraron al niño en un estado deplorable. Aparentemente, el pequeño se encontraba encerrado y encadenado en una silla.

El niño estaba sin franelas, en pantalones y descalzo en la silla, mientras que tenía una cadena de hierro en el tobillo derecho. En la vivienda estaban el padre y la abuela del pequeño, ambos resultando detenidos.

En redes sociales se viralizaron las imágenes del hallazgo del niño, destacando un video en el que se le puede ver encadenado. Las autoridades tomaron la cadena de hierro como evidencia del crimen.

ATENDIERON AL NIÑO

Las fuerzas de seguridad liberaron al niño del cautiverio y lo llevaron a un centro de salud, en donde recibió atención médica. Ahora las autoridades buscarán determinar desde cuándo ocurren los maltratos y si el pequeño era víctima de otra clase de violencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LE QUITÓ LA VIDA A SU PAREJA A PUNTA DE BATAZOS MIENTRAS SUS TRES HIJOS ESTABAN EN OTRA HABITACIÓN

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 10.ª del estado Falcón, que continuará con las pesquisas del caso. Aunque el padre y la abuela del niño se encuentran detenidos, no hay detalles sobre los cargos en su contra.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó una contundente advertencia contra los "narcoterroristas venezolanos", asegurando que la administración de Donald Trump intensificará la persecución de estas organizaciones criminales.  
EN VIDEO: Fiscal general de EEUU envió un mensaje a «redes criminales» vinculadas al narcoterrorismo
EEUU
Un insólito episodio que se registró en Maine (EEUU) generó sorpresa, cuando un hombre irrumpió en una casa por la ventana del baño, abrió los regalos de Navidad y terminó dormido en el sofá, hasta ser arrestado por la policía. 
El inesperado final para hombre que se metió a una casa y decidió abrir los regalos de Navidad
EEUU
Una adolescente, de 19 años en Indiana (EEUU), terminó condenada a 20 años de prisión por planear un tiroteo masivo en su escuela secundaria. 
Alarma en EEUU: Adolescente planeó tiroteo masivo en una escuela de Indiana, y así la descubrieron
EEUU