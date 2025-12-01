VIDEO SENSIBLE: Conmoción en Falcón por los horrores que vivió un niño, lo encontraron encadenado a una silla

Las autoridades policiales detuvieron a un hombre y una mujer por los brutales maltratos que, presuntamente, causaron a un niño de apenas 10 años en la localidad de Cumarebo, en el municipio Zamora del estado Falcón.

Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encargaron del procedimiento. De acuerdo al medio Últimas Noticias, tuvieron conocimiento de la situación del niño luego de recibir varias denuncias.

Una comisión de la PNB se acercó a la vivienda señalada y encontraron al niño en un estado deplorable. Aparentemente, el pequeño se encontraba encerrado y encadenado en una silla.

El niño estaba sin franelas, en pantalones y descalzo en la silla, mientras que tenía una cadena de hierro en el tobillo derecho. En la vivienda estaban el padre y la abuela del pequeño, ambos resultando detenidos.

En redes sociales se viralizaron las imágenes del hallazgo del niño, destacando un video en el que se le puede ver encadenado. Las autoridades tomaron la cadena de hierro como evidencia del crimen.

ATENDIERON AL NIÑO

Las fuerzas de seguridad liberaron al niño del cautiverio y lo llevaron a un centro de salud, en donde recibió atención médica. Ahora las autoridades buscarán determinar desde cuándo ocurren los maltratos y si el pequeño era víctima de otra clase de violencia.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 10.ª del estado Falcón, que continuará con las pesquisas del caso. Aunque el padre y la abuela del niño se encuentran detenidos, no hay detalles sobre los cargos en su contra.