Le quitó la vida a su pareja a punta de batazos mientras sus tres hijos estaban en otra habitación

Una mujer fue asesinada a batazos por su pareja, mientras sus tres hijos se encontraban en otra habitación de la vivienda, en un hecho que dejó horrorizados a los habitantes de Cabimas, estado Zulia.

A la víctima, identificada como Yoleidi Laforgia González, de 35 años de edad, la encontraron sin vida el sábado en la mañana vecinos del sector Majagua, perteneciente a la parroquia Punta Gorda, en la Costa Oriental del Lago.

Reportes de medios locales refieren que a la mujer la atacó su pareja, a quien ahora buscan las autoridades.

Al sitio del hecho se presentó una comisión del Cicpc, que colectó evidencias de interés criminalístico que permitan dar con el paradero del principal sospechoso.

Por su parte, al cuerpo de la víctima lo trasladaron hasta la morgue de Cabimas, donde le practicaron la autopsia de rigor, mientras continúan las investigaciones que revelen el móvil de este terrible crimen que deja huérfanos a tres niños.

MUJER ACUCHILLÓ A SU PROPIO HIJO DURANTE UNA FIESTA

Por otra parte, una mujer de 48 años, identificada como Yadodana Coromoto Quintero Bolaño, resultó detenida este jueves por, presuntamente, acuchillar a su hijo en plena reunión familiar en la parroquia La Vega de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que los hechos se dieron en el sector La Zulia, en el callejón Don Jaime. La víctima es un joven de 25 años, hijo de Quintero.

De acuerdo a las investigaciones, Quintero estaba reunido con su hijo y varios familiares en una vivienda. Luego de que consumieron bebidas alcohólicas, comenzó una severa discusión y todo terminó en tragedia.

«La detenida se encontraba reunida con familiares, compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas, y, tras una acalorada discusión por problemas de convivencia, optó por lesionar a su hijo, causándole una herida punzo penetrante con un cuchillo en el tórax», dijo Rico.

Al joven lo trasladaron de emergencia a un centro hospitalario de la ciudad capital. Aunque lo intervinieron quirúrgicamente, su estado de salud se mantiene reservado debido a la gravedad de la lesión.