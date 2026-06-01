VIDEO SENSIBLE: Autobús a exceso de velocidad arrolló a pareja de policías, una funcionaria murió

Una funcionaria de la Policía Municipal de Vargas, identificada como Lisbeth Ramos, murió este domingo en la parroquia Caraballeda, La Guaira. La agente fue arrollada por una unidad de transporte público.

Los hechos se dieron en la mañana del domingo en el sector Tanaguarena. De acuerdo al medio regional La Verdad de Vargas, Ramos viajaba en una motocicleta amarilla, conducida por su pareja, el también funcionario Johnny Sánchez.

Una cámara de seguridad cercana captó el momento en que la motocicleta fue impactada en su parte trasera por un autobús Encava. Ramos como estaba como parrillera y quedó atrapada debajo del vehículo de transporte público, siendo arrastrada por unos 15 metros.

#1Jun | La funcionaria de la Policía Municipal de Vargas, Lisbeth Ramos, falleció la mañana del día domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda Video: @LaVerdadVargas pic.twitter.com/wosxir6GmM — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 1, 2026



Los testigos relataron que Ramos sufrió graves heridas en el siniestro. El agente Sánchez, por su parte, resultó lesionado y fue trasladado de emergencia hasta el Seguro Social de la zona.

CONMOCIÓN POR RAMOS

Ramos fue trasladada de emergencia al Hospital Dr. José María Vargas de La Guaira. Aunque fue atendida por el personal de guardia, la funcionaria murió minutos después de su ingreso por la gravedad de las lesiones.

Las imágenes del siniestro circularon en redes sociales y cuentan con miles de reproducciones. La trágica muerte de Ramos generó conmoción entre sus seres queridos, la comunidad policial y la sociedad en general.

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Las autoridades policiales pusieron en marcha las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y las responsabilidades. A pesar de que el conductor del autobús fue identificado, no hay reportes de que haya sido detenido.

En otro siniestro con una motocicleta, una adolescente de 15 años murió en la parroquia Villa de Cura, en el estado Aragua. La joven iba como parrillera cuando explotó repentinamente uno de los cauchos.

Tanto la adolescente como el conductor, un mototaxista, cayeron del vehículo y sufrieron múltiples lesiones. A pesar de la pronta respuesta de los organismos de emergencias, la joven murió por la gravedad de sus heridas.