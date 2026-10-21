VIDEO: Pánico en zoológico de Barquisimeto cuando joven jugaba con la pata de un jaguar y casi pierde la mano

Momentos de tensión se vivieron en instalaciones del Parque Zoológico y Botánico Bararida de Barquisimeto, estado Lara, cuando un joven casi pierde la mano luego de molestar a un jaguar en una jaula.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se puede ver a un joven junto a una jaula en el zoológico. Según el medio regional Noticias Barquisimeto, la víctima es un menor de edad.

Reportes extraoficiales indican que el joven se vio incentivado por un acompañante a tocarle las patas a un jaguar que estaba en su recinto. El felino extendió sus garras entre la reja, alcanzando la mano del menor de edad.

Todo comenzó como un juego, puesto que el joven y su acompañante reían ante los contactos con el jaguar. Ambos estaban ignorando los protocolos de seguridad y las advertencias de no acercarse al animal.

JOVEN RESULTÓ HERIDO

En cuestión de segundos, el jaguar cambió la posición de su pata y parece sujetar con su garra al joven, quien forcejea para soltarse. Aunque logró alejarse de la jaula, sufrió una grave herida en la mano.

En el video se aprecia que el joven presentó un corte en sus manos y requirió de atención médica. Versiones extraoficiales indican que necesitó de sutura e intervención especializada. No hay mayores detalles sobre su estado de salud.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MATARON A UN HOMBRE A TUBAZOS EN ANZOÁTEGUI Y EJECUTARON UN INSÓLITO PLAN PARA QUE NADIE LO ENCONTRARA

Las imágenes del siniestro fueron publicadas en TikTok, pero fue eliminado poco después. Las autoridades locales o el zoológico no se han pronunciado sobre el siniestro del joven.