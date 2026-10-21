Mataron a un hombre a tubazos en Anzoátegui y ejecutaron un insólito plan para que nadie lo encontrara

Un hombre fue asesinado a golpes con un tubo en el caserío Mundo Nuevo, municipio Pedro María Freites, estado Anzoátegui.

El trágico hallazgo se produjo el lunes, 19 de octubre de 2026.

La víctima identificada como Mariano José Bucarito, de 32 años, presentaba múltiples lesiones y una herida abierta en la cabeza, presuntamente causadas con un objeto contundente.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hallazgo fue realizado por un transeúnte que caminaba por el sector. Un hombre notó una estructura improvisada confeccionada con ramas y hojas de una mata de cambur; al acercarse e inspeccionar el lugar descubrió el cadáver oculto que estaba envuelto en una sábana.

Tras la alerta dada por los vecinos del sector, una comisión de la policía acudió de inmediato al sitio del suceso. El objetivo era resguardar la escena del crimen, reseñó El Regional del Zulia.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Anaco, realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes.