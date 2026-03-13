VIDEO : La brutal colisión entre dos motos de agua en un embalse de Barinas, dos personas quedaron con severas fracturadas

Momentos de tensión se vivieron en la represa de Masparro, en el municipio Alberto Arvelo Torrealba, en el estado Barinas, cuando dos motos de agua colisionaron. El video del accidente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se aprecia el momento en que dos hombres comienzan a circular por la represa en la moto de agua. Apenas unos segundos después, un segundo vehículo del mismo tipo, en la que iban dos personas, lo impactó lateralmente.

Las cuatro personas cayeron al agua, mientras que los testigos que estaban en la orilla manifestaron su conmoción tras el accidente. Sin embargo, se aprecia que los hombres de la primera moto se llevaron la peor parte en la colisión.

De acuerdo a medios locales, los testigos asistieron a las cuatro personas involucradas en el accidente. Poco después, alertaron a las autoridades y los organismos de emergencias atendieron el caso.

HERIDOS EN EL ACCIDENTE

Reportes extraoficiales indican que dos personas resultaron heridas en el accidente. Se trata de un adulto que sufrió una fractura de cadera, mientras que un menor de edad presentó fracturas en ambas piernas.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a centros de salud cercanos, en donde recibieron atención médica. Además de las fracturas, ambos sufrieron politraumatismos en el accidente.

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones para conocer las causas del accidente. Mientras tanto, exhortaron a los visitantes del embalse a cumplir con las medidas de seguridad cuando usen motos de agua.