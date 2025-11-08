VIDEO INDIGNANTE: Desalmados amarraron a perrito a una moto y lo halaron en plena avenida de Maracaibo

Un nuevo caso de maltrato animal ha indignado a la ciudadanía en Maracaibo, después de que un hombre y una mujer, sin ningún tipo de escrúpulos, amarraran a un perrito a una moto y lo halaron con ella en plena avenida de la ciudad.

El Instituto de Protección Animal (Impa) de la Alcaldía de Maracaibo difundió un video del suceso. El material lo grabó una mujer a bordo de un carro, desde donde captó a una pareja transitando en la motocicleta, mientras el perro estaba amarrado con un mecate, desplazándose en contra de su voluntad.

«¡Esto es maltrato animal, señores! ¡Ahí está la placa para que se los lleve la policía! ¡Papi, el perrito! ¿Cómo lo lleváis así, hermano? Dame el perrito, yo me lo llevo», expresó indignada la señora.

Mientras las dos personas viajaban tranquilamente, el animal se expuso al calor del asfalto, a un agotamiento excesivo y posibles lesiones por la tensión del mecate o de alguna caída. Sin embargo, a estos ciudadanos poco pareció importarles.

UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Se pudo apreciar en el clip que el perrito era tipo mestizo, con un color de pelaje marrón claro con blanco. Tras el deplorable suceso, el Impa manifestó que estos actos no «pueden ni deben ser tolerados», dado que reflejan «una profunda falta de empatía y respeto hacia seres que también sienten dolor, miedo y sufrimiento».

En ese sentido, reafirmaron su compromiso «con la defensa y protección de los animales» y pidieron a las autoridades policiales actuar «urgentemente» contra estos desalmados.

«Exigimos a las autoridades competentes identificar y sancionar al responsable de este acto. ¡Basta de impunidad y violencia contra quienes no pueden defenderse!», defendió.

Además, usuarios de redes sociales también reclamaron que se aplique un castigo ejemplar contra estos maltratadores. «Vamos a difundir para su detención en la policía», «Quiero ver los 3 Doritos después», «Dios mío, presos deben estar», fueron algunos de los comentarios.