Macabro hallazgo en Zulia: Localizan los cadáveres de dos jóvenes en una carretera, habrían sido ejecutados

Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Los habitantes de Santa Bárbara, en el estado Zulia, están conmocionados por el hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes en una carretera. Las primeras investigaciones apuntan que las víctimas fueron ejecutadas.

El macabro hallazgo se dio en la mañana del jueves en la carretera nacional que conecta Santa Bárbara con El Vigía, en el estado Mérida. Los cuerpos de los jóvenes se encontraban a la altura del sector Pata de Gallina.

Transeúntes se percataron de la presencia de los cadáveres en un camellón agrícola y alertaron a las autoridades. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la escena.

De acuerdo al medio Versión Final, los jóvenes fueron identificados como Joandry José Castillo Ávila (27 años) e Iruyn Segundo Barboza (29). Ambos eran residentes del sector Buena Vista, en Santa Bárbara del Zulia.

¿QUÉ PASÓ CON LOS JÓVENES?

Agentes del Cicpc pusieron en marcha las pesquisas en la escena del crimen y levantaron los cuerpos de los jóvenes. Luego trasladaron los cadáveres a la morgue del Hospital General de Santa Bárbara para la autopsia correspondiente.

Aunque las autoridades esperan los resultados forenses para determinar la causa de muerte, la principal hipótesis es que los jóvenes fueron ejecutados. Se desconocen las lesiones que tenían los cuerpos.

El Cicpc avanza en las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

Fuentes extraoficiales indican que no se ha descartado ninguna teoría sobre el doble homicidio de los jóvenes. Mientras tanto, las autoridades intentan identificar a los responsables y dar con su paradero.

