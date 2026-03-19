EN VIDEO: Trabajador murió y otro resultó gravemente herido en Ferrominera Orinoco tras colapsar una estructura

Un trabajador falleció y otro resultó gravemente herido tras caer al vacío, luego de que colapsara una estructura de metal en la estatal Ferrominera Orinoco, situada en el municipio Caroní del estado Bolívar.

El hombre que perdió la vida en el lugar quedó identificado como Diego Vázquez de 30 años, mientras que el herido responde al nombre de Abrahán Herrera, quien sufrió fractura de pelvis, por lo que se mantiene internado en el hospital Doctor José Gregorio Hernández, conocido como Hospital de los Trabajadores.

De acuerdo con lo narrado por un representante sindical los dos hombres pertenecían a la empresa contratista TIMACA que presta servicios a Ferrominera Orinoco. Para el momento del accidente se encontraban trasladando una bombona de oxigeno a través de un puente fabricado con rejillas de hierro. Una de las rejillas se desprendió y ambos trabajadores cayeron al vacío desde una altura aproximada de seis metros.

Según como se observa en las imágenes tomadas por los compañeros de las víctimas, ni Vázquez, Ni Herrera estaban usando arnés o casco de seguridad. Esta falta de equipos de protección fue denunciada por el sindicato de trabajadores de Ferrominera.

Funcionarios del Cicpc se presentaron en el sitio para iniciar una investigación y esclarecer lo ocurrido.