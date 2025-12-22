VIDEO IMPACTANTE: Motorizado murió tras perder el control y caer al vacío en la Autopista Francisco Fajardo

Un motorizado murió durante este fin de semana al perder el control de su motocicleta y caer al vacío en la autopista Francisco Fajardo.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que el motorizado, sin motivo aparente, no logra hacer una curva, choca contra las defensas de la autopista y sale propulsado hacia el vacío, muriendo en el sitio por la fuente caída.

Hasta el lugar arribaron organismos de seguridad, quienes hicieron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes, reseñó el medio El Tubazo.

En los comentarios de la publicación, muchas personas debatieron sobre las posibles causas del incidente.

«Ahí se ve que ese muchacho lleva esa moto nueva y va sacándole todo lo que da, le ganó la curva y se salió», consideró un usuario. Mientras que otro, quien aparentemente sería el conductor del vehículo que presenció todo, aclaró que no iba con el motorizado ante las acusaciones de algunos usuarios. «No amigo, el video lo entregué a los policías no estaba con el motorizado. Que Dios lo tenga en su gloria».

Mientras tanto, una usuaria especuló que pudo haberle dado algún ataque mientras manejaba, lo que lo hizo perder el control de la moto. «Quizá le dio algo manejando… que en paz descanse».

Hasta el momento no ha habido un reporte oficial por parte de los organismos de seguridad que esclarezcan lo sucedido.