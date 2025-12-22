EN FOTOS: Una vivienda colapsó tras explotar una bombona de gas en La Vega, hubo cinco heridos

La deflagración de una bombona de gas de 10 kilogramos provocó este lunes una explosión y el colapso de una vivienda en la parroquia La Vega, municipio Libertador, Caracas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que cinco personas resultaron heridas. El hecho ocurrió específicamente en el sector Las Casitas, Barrio los Mangos.

«Dos de las personas heridas fueron trasladadas antes del arribo de la comisión bomberil y las tres restantes presentaban quemaduras leves y escoriaciones», indicó.

Ante esto, los efectivos de los bomberos procedieron a brindarles la debida atención prehospitalaria para su posterior traslado al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

Palacios sostuvo que fue necesaria la activación del Inspector de Riesgos Especiales y el Investigador de Guardia para el evalúo de la vivienda y del siniestro.

BOMBONA DE GAS: DIFERENCIA ENTRE DEFLAGRACIÓN Y DETONACIÓN

La principal diferencia entre deflagración y detonación radica en la velocidad de propagación de la reacción.

La deflagración es una combustión lenta que se propaga a velocidades subsónicas, es decir menores a la velocidad del sonido; mientras que la detonación es una combustión rápida que se propaga a velocidades supersónicas, mayores a la velocidad del sonido.

Una deflagración ocurre cuando una llama se propaga a través de una mezcla inflamable, transfiriendo calor y masa a la mezcla no quemada que está delante de la llama.

La deflagración genera sobrepresiones, pero estas no alcanzan la magnitud de las generadas por una detonación.