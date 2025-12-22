Sucesos

EN FOTOS: Una vivienda colapsó tras explotar una bombona de gas en La Vega, hubo cinco heridos

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La deflagración de una bombona de gas de 10 kilogramos provocó este lunes una explosión y el colapso de una vivienda en la parroquia La Vega, municipio Libertador, Caracas.

Contents

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que cinco personas resultaron heridas. El hecho ocurrió específicamente en el sector Las Casitas, Barrio los Mangos.

Leer Más

Pánico en Falcón: Al menos 32 estudiantes y maestros terminaron en un hospital tras ataque de un enjambre de abejas
EN PERÚ | Defendía a su novia de venezolano que limpiaba parabrisas en la calle y terminó recibiendo puñalada mortal
Pdvsa busca alianzas con petroleras europeas para exportar gas a finales de 2023

«Dos de las personas heridas fueron trasladadas antes del arribo de la comisión bomberil y las tres restantes presentaban quemaduras leves y escoriaciones», indicó.

Ante esto, los efectivos de los bomberos procedieron a brindarles la debida atención prehospitalaria para su posterior traslado al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

Palacios sostuvo que fue necesaria la activación del Inspector de Riesgos Especiales y el Investigador de Guardia para el evalúo de la vivienda y del siniestro.

BOMBONA DE GAS: DIFERENCIA ENTRE DEFLAGRACIÓN Y DETONACIÓN

La principal diferencia entre deflagración y detonación radica en la velocidad de propagación de la reacción.

La deflagración es una combustión lenta que se propaga a velocidades subsónicas, es decir menores a la velocidad del sonido; mientras que la detonación es una combustión rápida que se propaga a velocidades supersónicas, mayores a la velocidad del sonido.

LEA TAMBIÉN: DETUVIERON A HOMBRE QUE LE QUITÓ LA VIDA A SU EX A PUNTA DE BATAZOS, ESTO DIJO EL CICPC

Una deflagración ocurre cuando una llama se propaga a través de una mezcla inflamable, transfiriendo calor y masa a la mezcla no quemada que está delante de la llama.

La deflagración genera sobrepresiones, pero estas no alcanzan la magnitud de las generadas por una detonación.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

motorizado
VIDEO IMPACTANTE: Motorizado murió tras perder el control y caer al vacío en la Autopista Francisco Fajardo
Sucesos
AN aprobó proyecto de ley que contempla hasta 20 años de cárcel y grandes multas para quien respalde «acciones de piratería y bloqueo» de EEUU
Venezuela
Líderes religiosos de Florida pidieron a Trump que detenga los arrestos de migrantes durante estas navidades
EEUU