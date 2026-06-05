Video impactante: Camioneta perdió los frenos en la Panamericana y provocó un aparatoso accidente, hubo tres heridos

Al menos tres personas resultaron heridas la mañana de este viernes luego de que una camioneta de pasajeros perdiera los frenos y se estrellara contra una moto y varios vehículos en la carretera Panamericana, a la altura del distribuidor Los Lagos.

En un video captado por cámaras de seguridad se puede ver el dramático momento en el que la camioneta va de forma descontrolada entre el tráfico, aproximadamente a las 7:39 de la mañana, según informó el medio El Tequeño.

El conductor de la camioneta que se desplazaba en sentido Los Alpes – Los Teques impactó fuertemente contra una moto, haciendo caer tanto al conductor como a su pasajera. Luego pasó a pocos centímetros de otra moto que por suerte no terminó impactando.

Posteriormente, colisionó contra otros vehículos y finalmente terminó estrellándose contra una vivienda ubicada en el canal contrario.

Al cabo de varios minutos arribaron al lugar rescatistas, quienes trasladaron a los lesionados en ambulancia hasta el Hospital Victorino Santaella de Los Teques.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los lesionados, así como en qué condición se encontrarían.