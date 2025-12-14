VIDEO: Gandola de combustible estuvo involucrada en fuerte choque en Tinaquillo

Este domingo se registró un fuerte accidente de tránsito en Tinaquillo, estado Cojedes, en el que estuvo involucrado un vehículo de carga de combustible de la estatal venezolana PDVSA.

De acuerdo con un informe preliminar realizado por los vecinos en el incidente también estuvo involucrado otro vehículo de carga de ganado.

En las imágenes divulgadas por redes sociales se puede ver que la colisión ocurrió con tanta fuerza, que la cabina del conductor del camión de PDVSA terminó completamente desprendida. De igual forma se aprecia afectaciones en toda la estructura del camión, así como un derrame de combustible en el asfalto.

Hasta el lugar arribaron organismos de seguridad para asistir a las víctimas y dar inicio a una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento se desconoce cuantas personas estuvieron involucradas en el incidente, así como sus estados de salud.

Trascendió que luego de unas horas lograron retirar los restos de ambos vehículos para retomar la movilidad vial con normalidad.

FUNCIONARIO DEL SEBIN MURIÓ

En otra fuerte colisión entre vehículos ocurrida la madrugada de este sábado en Tinaquillo perdió la vida Carlos Javier Herrera, de 43 años, quien era un artista reconocido en el estado, conocido con el apodo de “El Maraquero”. La víctima se desempeñaba como funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y pertenecía al ámbito cultural de la Región al ser un talentoso tocador de maracas.

El trágico accidente ocurrió específicamente en la carretera nacional Troncal 005 y dejó a dos personas más lesionadas.

Las dos personas lesionadas, que viajaban en los vehículos involucrados, responden a los nombres de Eligio Mejías de 43 años a quien diagnosticaron con traumatismo polisistémico y una dislocación del hombro izquierdo; y Vanesa Torrealba de 43 años diagnosticada con traumatismo polisistémico y una fractura en el miembro inferior derecho.

Ambos recibieron asistencia primaria en el lugar y posteriormente los trasladaron al Hospital “Joaquina de Rotondaro” de Tinaquillo.