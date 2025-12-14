Sucesos

VIDEO: Gandola de combustible estuvo involucrada en fuerte choque en Tinaquillo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
combustible

Este domingo se registró un fuerte accidente de tránsito en Tinaquillo, estado Cojedes, en el que estuvo involucrado un vehículo de carga de combustible de la estatal venezolana PDVSA.

Contents

De acuerdo con un informe preliminar realizado por los vecinos en el incidente también estuvo involucrado otro vehículo de carga de ganado.

Leer Más

Se volcó otro autobús con migrantes venezolanos, esta vez en Costa Rica y hay múltiples heridos
VIRAL: Un error casi le cuesta la vida a un paracaidista, quedó colgando de la cola de una aeronave
Intentó abusar sexualmente de una compañera en un reality show, todo quedó grabado y así reaccionaron los productores

En las imágenes divulgadas por redes sociales se puede ver que la colisión ocurrió con tanta fuerza, que la cabina del conductor del camión de PDVSA terminó completamente desprendida. De igual forma se aprecia afectaciones en toda la estructura del camión, así como un derrame de combustible en el asfalto.

Hasta el lugar arribaron organismos de seguridad para asistir a las víctimas y dar inicio a una investigación para esclarecer lo ocurrido.

LEA TAMBIÉN: IMPUTARON A CUATRO FISCALES EN ZULIA, FILTRABAN INFORMACIÓN DE LAS CAUSAS PENALES POR DINERO

Hasta el momento se desconoce cuantas personas estuvieron involucradas en el incidente, así como sus estados de salud.

Trascendió que luego de unas horas lograron retirar los restos de ambos vehículos para retomar la movilidad vial con normalidad.

FUNCIONARIO DEL SEBIN MURIÓ

En otra fuerte colisión entre vehículos ocurrida la madrugada de este sábado en Tinaquillo perdió la vida Carlos Javier Herrera, de 43 años, quien era un artista reconocido en el estado, conocido con el apodo de “El Maraquero”. La víctima se desempeñaba como funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y pertenecía al ámbito cultural de la Región al ser un talentoso tocador de maracas.

El trágico accidente ocurrió específicamente en la carretera nacional Troncal 005 y dejó a dos personas más lesionadas.

Las dos personas lesionadas, que viajaban en los vehículos involucrados, responden a los nombres de Eligio Mejías de 43 años a quien diagnosticaron con traumatismo polisistémico y una dislocación del hombro izquierdo; y Vanesa Torrealba de 43 años diagnosticada con traumatismo polisistémico y una fractura en el miembro inferior derecho.

Ambos recibieron asistencia primaria en el lugar y posteriormente los trasladaron al Hospital “Joaquina de Rotondaro” de Tinaquillo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Padrino López felicitó al CODAI en su 47º aniversario y destacó su "resguardo del espacio aéreo venezolano"
Padrino López felicitó al CODAI en su 47º aniversario y destacó su «resguardo del espacio aéreo venezolano»
Venezuela
Evans
«No sabemos nada de su paradero»: Hija de Nicmer Evans pidió su liberación «con inmediatez»
Venezuela
Denuncian detención de esposo de influencer en Caricuao, acababa de regresar de Chile
Venezuela