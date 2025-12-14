Imputaron a cuatro fiscales en Zulia, filtraban información de las causas penales por dinero

El fiscal general Tarek William Saab informó que imputarán a varios fiscales en el estado Zulia quienes enfrentarán cargos por actos de corrupción.

Los citados responden a los nombres de Soreidys Quiroz, Isabel Sanz, Érica Parra y Johana Prieto, a quienes Saab calificó como «Fiscales hampa».

En el texto aclara que ya todos fueron apartados de sus cargos por estos presuntos delitos. Entre otras cosas, se les señala por la comisión de los delitos de Retraso u Omisión Intencional de Funciones.

«Dichos ex funcionarios llevaron acciones contrarias a sus cargos, debido a que mantenían comunicación directa con la hoy delincuente Analy González, abogada que exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas, con el objeto de favorecerles en las investigaciones», precisó Saab.

Los ex funcionarios le proporcionaban información de las distintas causas penales a la abogada, quien ya se encuentra privada de libertad. Estos delincuentes aplicaban este modus operandi en los diferentes despachos fiscales de la jurisdicción.

«El Ministerio Público bajo la gestión del Fiscal General Tarek William Saab ha ejecutado una implacable lucha contra la Corrupción depurando de manera ejemplar nuestra institución titular de la acción penal en Venezuela», concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiscal General de Venezuela 🇻🇪Tarek William Saab (@mpublicove)

Entre los comentarios de la publicación, muchas personas destacaron la gestión para evitar la corrupción, mientras que otros pidieron investigaciones en sus respectivos estados. «¿Y cuándo lo van a hacer en Anzoátegui?», se preguntó un usuario. En esta línea otro añadió: «¿Para cuándo los de ciudad Bolívar?»

Mientras que otra usuaria destacó el daño que le han hecho este tipo de fiscales al sistema judicial venezolano. «Excelente fiscal hay mucha gente detenida injustamente por fiscales como esos. Terribles le pagan y atrasan y se parcializan y se burlan del que no tiene dinero algo terrible de la justicia».