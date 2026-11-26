La Fundación Manos de los Ángeles por la Vida denunció la grave situación que viven tres niños en urbanismo de la parroquia El Paraíso, municipio Libertador de Caracas, y alertó de la supuesta «vulneración de derechos de menores de edad».

El caso salió a la luz gracias a un reporte ciudadano que llegó al WhatsApp de la fundación. La denuncia vino acompañada de un video en el que se ve el momento en que tres niños ingresan por la parte baja de una santamaría y son encerrados.

De acuerdo a la denuncia, los hechos se dan en el Urbanismo La Paz, un complejo de Misión Vivienda. La madre de los niños llevaría varios días viviendo fuera del complejo y los pequeños estarían en manos de su abuela.

«Su mamá tiene días fuera del urbanismo; por ratos los tiene la abuela, pero ya después de las 5 de la tarde los niños quedan encerrados hasta el otro día», dice la denuncia. El video habría sido grabado esta misma semana.

EXIGEN ATENCIÓN A LOS NIÑOS

Una vez hizo pública la denuncia, la fundación exigió a las autoridades investigar las condiciones de vida de los niños. «Hacemos un llamado urgente y directo (…) para que acudan de inmediato al Urbanismo La Paz», acotó.

La fundación mencionó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo.

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Desde la ONG insistieron en «verificar la situación» de los pequeños y «garantizar su resguardo integral». «Los niños no se dejan solos. La protección de la infancia es corresponsabilidad de todos», acotó.

La denuncia se viralizó en redes sociales y la publicación cuenta con unos 2.500 likes en Instagram en menos de 24 horas. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.