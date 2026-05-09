VIDEO: Detenidos dos hombres que se viralizaron en redes por abusar de una joven con discapacidad

Dos hombres fueron detenidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional en el estado Carabobo por abusar de una joven con discapacidad.

La detención ocurrió luego de que se hizo viral en redes sociales un video donde se registró “la agresión sexualizada contra una ciudadana con discapacidad”, reseña la PNB en su cuenta en Instagram.

El organismo señala que, tras la difusión del material audiovisual, comisiones de la División Contra la Delincuencia Organizada de la PNB, junto a la GNB realizaron labores de investigación de campo y análisis de trazas tecnológicas.

Es así como el despliegue operativo permitió la ubicación y aprehensión de los dos sujetos vinculados directamente con los hechos.

A los hombres los aprehendieron en el sector Las Casitas, manzana C, de la parroquia Los Guayos, del municipio homónimo en el estado Carabobo.

Informó la PNB que «el procedimiento se fundamenta en la violación de los derechos humanos de la víctima y la transgresión de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia».

Asimismo, el hecho implica la violación de “la normativa vigente en materia de delitos sexuales”, dice la PNB.

Finaliza diciendo que “la actuación policial se ejecutó con prontitud para garantizar la justicia y el orden público”.

Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para el debido proceso legal.

PIDEN JUSTICIA

En el post de la PNB también habla un familiar de la joven agredida, quien agradece a los organismos policiales por la detención de los sujetos.

Los allegados de la víctima piden “justicia” para que este caso “no quede impune”.