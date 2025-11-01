VIDEO: Detenido por realizar cortes a las bases de un puente en la carretera vieja Caracas-La Guaira, esto le incautaron

Miembros de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron, este jueves, a un hombre que realizaba cortes de las bases de un puente en la carretera vieja Caracas-La Guaira.

El detenido quedó identificado como Braiker Arturo Figuera Rodríguez, a quien capturaron los efectivos de la BRI que responden a la Secretaría Sectorial para la Transformación de la Seguridad Ciudadana y Defensa de la Nación.

De hecho, según lo reseñado por las fuerzas de seguridad del Estado, el procedimiento estuvo liderado personalmente por el secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves, a quien alertaron los efectivos de la ZODI que se encontraban patrullando en el lugar, sobre las actividades delictivas de este sujeto.

EL HOMBRE SE DIO A LA FUGA Y AUTORIDADES ACTIVARON OPERATIVO DE BÚSQUEDA DONDE RESULTÓ CAPTURADO

Una vez en el lugar, las comisiones localizaron un bolso «tipo bandolero» en el que Figuera Rodríguez dejó un teléfono celular marca Infinix Modelo Hot 11.

El hombre al percatarse del patrullaje de los uniformados se dio a la fuga; no obstante, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en la parte alta de la zona montañosa de la mencionada carretera.

Tras peinar la zona, finalmente lograron ubicar al delincuente, a quien le incautaron «un cilindro de gas, un cilindro de oxígeno, 10 recortes de viga de aproximadamente 2 metros, un equipo de oxicorte, una moto marca Spress, color rojo» y el mencionado bolso «bandolero» color rojo, además de dos teléfonos celulares Tecno Pop color azul y un Infinitix Hot 50, color negro.

El hombre quedó a la orden de la fiscalía sexta del Ministerio Público, la cual se encarga de investigar «tráfico de recursos y materiales estratégicos».