Sucesos

Filtran video del momento en que encuentran al exgrandeliga Yoervis Medina tras sufrir un infarto mientras manejaba en Carabobo

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Composición

Un revelador video del momento en el que encuentran al exgrandeliga venezolano Yoervis Medina, tras sufrir un infarto mientras manejaba en Carabobo, ha salido a la luz, en el que se aprecian los instantes en los que intentaron brindarle auxilio, pero sin éxito.

En el metraje se observa a un par de vigilantes, el conductor de una aplicación de vehículos de traslado y a dos conductores intentando sacarlo del carro. El automóvil en cuestión era un Toyota Corolla de color blanco.

LEA TAMBIÉN: ¡ORGULLO CRIOLLO! EL VENEZOLANO JESÚS VALENZUELA FUE NOMINADO A MEJOR ÁRBITRO DEL MUNDO 2025

Para intentar socorrer a Yoervis Medina, las personas tuvieron que romper el vidrio trasero del carro, puesto que estaba con los seguros bajos. Como el exgrandeliga sufrió un infarto, era imposible que pudiera desactivarlos desde dentro.

Luego de que pudieron abrir el carro, una de las personas se introdujo por la puerta trasera derecha para constatar su estado y es allí en el que se corta el video. Lamentablemente, los esfuerzos de estos hombres no fueron suficientes y el pelotero murió tras su ataque al corazón.

La tragedia ocurrió en la noche del jueves a las afueras del centro comercial Vía Veneto de Valencia.

PARTE DE LA CARRERA DEL EXGRANDELIGA

El lanzador jugó en las Grandes Ligas entre el 2013 y 2015 de la mano de los Marineros de Seattle y los Cachorros de Chicago. En Venezuela, formó parte de los Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua.

Medina destacó especialmente gracias a su potente recta y su talento para dominar en entradas de presión. Durante su paso por la liga venezolana, dejó huella por su carácter competitivo y liderazgo, de acuerdo al medio Albat.

Varios equipos venezolanos manifestaron su pesar por la muerte de Medina y enviaron condolencias a sus seres queridos.

