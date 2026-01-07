Sucesos

VIDEO | Conmoción en Guárico: Adolescente murió impactado por una avioneta

Caraota Digital
Por Caraota Digital
Los habitantes de la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, están conmocionados por la muerte de un adolescente de 16 años, llamado Enrique, que fue arrollado por una avioneta.

Los hechos se dieron en la tarde de este martes, 6 de enero, en el Aeropuerto de San Juan de los Morros. De acuerdo a medios locales, Enrique estaba circulando en una motocicleta e ingresó a la pista de aeródromo.

Mientras tanto, una avioneta estaba realizando maniobras para aproximarse a la pista. Enrique, aparentemente, no se percató de que la aeronave estaba aterrizando y ocurrió la tragedia.

El Tubazo Digital afirmó que el piloto de la avioneta intentó esquivar a Enrique, pero una de las alas lo impactó a toda velocidad. El adolescente murió instantáneamente y su cuerpo quedó tendido en la pista.

INVESTIGAN MUERTE DE ENRIQUE

Organismos de emergencias se desplazaron hasta la pista y confirmaron la muerte de Enrique. El adolescente presentó traumatismo craneoencefálico severo, fractura de una extremidad superior y una hemorragia masiva.


Las autoridades levantaron el cuerpo de Enrique y pusieron en marcha las investigaciones. Los detectives ahora buscan determinar cómo el adolescente logró ingresar a la pista en el momento del aterrizaje.

Enrique era estudiante de bachillerato en el Complejo Educativo Martín Ramón Blanco, ubicado en la Villa Olímpica de San Juan de los Morros. Era reconocido en la comunidad por su desempeño en atletismo.

