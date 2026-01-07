Detuvieron a dos personas en Carabobo por apoyar ataque de EEUU al país

Organismos de seguridad de Valencia, estado Carabobo, privaron de libertad a dos ciudadanos a bordo de una motocicleta por apoyar el ataque de Estados Unidos al país.

Los detenidos enfrentan cargos por incitación al odio y traición a la patria, por lo que quedaron privados de libertad en La Isabelica, específicamente en la Estación Policial Ciudad Chávez.

«Ambos individuos quedaron a la orden del Ministerio Público», precisó la policía de Carabobo en sus redes.

Asimismo, citaron el artículo que establece que «los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del Sistema Judicial Penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa».

En este sentido, especificaron que llevaron a cabo estas acciones bajo la coordinación del Director General, Comisario General Yosbel Solórzano y en cumplimiento con las órdenes del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús París Lara.