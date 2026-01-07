Sucesos

Detuvieron a dos personas en Carabobo por apoyar ataque de EEUU al país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Carabobo

Organismos de seguridad de Valencia, estado Carabobo, privaron de libertad a dos ciudadanos a bordo de una motocicleta por apoyar el ataque de Estados Unidos al país.

Los detenidos enfrentan cargos por incitación al odio y traición a la patria, por lo que quedaron privados de libertad en La Isabelica, específicamente en la Estación Policial Ciudad Chávez.

Leer Más

En un veredicto que ha generado gran controversia, el jurado exoneró Daniel Penny, el exmarine acusado de estrangular a Jordan Neely en el metro de Nueva York.
Polémica en EEUU: Jurado absolvió a un ex marine acusado de estrangular a un hombre en el metro de Nueva York
Maduro dice que hay más de 1200 detenidos: «Todos van a Tocorón y Tocuyito»
La polémica exigencia que cambia las reglas y pone en «jaque» a camioneros migrantes en EEUU

«Ambos individuos quedaron a la orden del Ministerio Público», precisó la policía de Carabobo en sus redes.

LEA TAMBIÉN: EN MÉRIDA: DETUVIERON A DOS HOMBRES DE LA TERCERA EDAD POR CELEBRAR LA CAPTURA DE MADURO Y CILIA FLORES

Asimismo, citaron el artículo que establece que «los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del Sistema Judicial Penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa».

En este sentido, especificaron que llevaron a cabo estas acciones bajo la coordinación del Director General, Comisario General Yosbel Solórzano y en cumplimiento con las órdenes del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús París Lara.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Puma
«Me duele el país»: ‘El Puma» dice que volverá a cantar en Venezuela si «todo se normaliza»
Caraota Show
EEUU seguirá con el bloqueo a busques que transporten «ilegalmente» el petróleo venezolano
EEUU
Venezuela
EEUU dice que controlará el mercado petrolero en Venezuela por tiempo «indefinido»
EEUU