VIDEO: Camioneta se volcó y quedó boca abajo en la autopista Prados del Este, esto se sabe sobre el estado de los pasajeros

Una camioneta volcó a tempranas horas de la mañana de este domingo 14 de junio en la autopista Prados del Este de Caracas, hecho en el que por fortuna los pasajeros resultaron ilesos pese a lo impactante de las imágenes.

De acuerdo como con el comisionado jefe de la Policía de Chacao, Alberto Prato, el volcamiento del vehículo ocurrió en sentido La Trinidad. Según las imágenes difundidas en redes, la camioneta quedó boca abajo.

Trascendió además que en la camioneta viajaban unos jóvenes, quienes resultaron ilesos. Esto fue posible gracias a la rápida acción de la policía de tránsito de la estación de Santa Fe y algunos conductores que transitaban por el sitio.

Hasta los momentos se desconocen más detalles sobre este accidente vial en la Prados del Este. Sin embargo, en redes sociales se hizo un llamado a la conciencia en torno al exceso de velocidad para evitar que ocurran siniestros similares.

OTRO ACCIDENTE EN CARACAS

En un hecho aislado, la mañana del sábado ocurrió un aparatoso accidente de tránsito a la salida del túnel de La Planicie, que conecta la autopista Norte-Sur con la Francisco Fajardo, donde dos motorizados resultaron lesionados. De manera preliminar se supo que un vehículo dio la vuelta en U, ocasionando el choque en esa vía, en el sentido hacia el centro de Caracas.

Esta maniobra sorprendió a los conductores de las motocicletas, quienes no pudieron evitar al vehículo y chocaron contra él.

Al lugar del accidente acudieron Paramédicos de Vías Rápidas, conocidos como los “Ángeles de la Autopista”, con la finalidad de ayudar a los lesionados y darles atención prehospitalaria.

También colaboraron con el resguardo de la zona del accidente para normalizar la circulación vial que estuvo detenida a causa del choque