Detuvieron a hombre que tenía «azotados» a los comerciantes en Petare, así era su modus operandi

Funcionarios del Cicpc detuvieron a Yandel Eduardo Olimpo Hernández de 18 años, integrante de la banca de “Jhon Ponce”, la cual mantenía azotados a comerciantes de la parroquia Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda.

El director del organismo, Douglas Rico, suministró la información a través de sus redes sociales, donde dijo que la detención se logró tras “un minucioso trabajo de campo y análisis de inteligencia realizado por la División de Investigaciones de Extorsión”.

Relató Rico que “investigaciones previas determinaron que más de 20 comerciantes del barrio José Félix Ribas fueron víctimas de amedrentamiento por parte de este grupo delictivo emergente”.

ASÍ ERA SU MODUS OPERANDI

Los delincuentes hacían “llamadas intimidatorias y amenazas de muerte” y “exigían altas sumas de dinero en divisas a cambio de permitirles continuar con sus actividades laborales”.

Luego del despliegue policial, “las comisiones lograron la captura de este antisocial”, quien se encargaba “de distribuir los mensajes extorsivos enviados por los líderes de la banda y de realizar el cobro del dinero”.

Durante la aprehensión realizada en la urbanización Palo Verde, Calle Principal De La Zona, en Petare.“se recuperaron como evidencias de dólares en efectivo y un equipo telefónico utilizado para cometer la extorsión”.

Douglas Rico informó que “el Cicpc continúa con las investigaciones para capturar a todos los implicados quienes están plenamente identificados, mientras que el detenido quedó a la orden del Ministerio Público”