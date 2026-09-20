VIDEO: Bomberos de Caracas combaten voraz incendio en edificio de la avenida principal de El Cementerio

En horas de la tarde de este domingo 20 de septiembre, los bomberos de Caracas reportaron un voraz incendio que se desató en un edificio en la avenida principal de El Cementerio, lo cual causa conmoción entre los habitantes del sector.

A través de sus redes sociales el Cuerpo de Bomberos de Caracas informó que el siniestro ocurre en el “Edificio Mostaza”, ubicado en las adyacencias al Mercado La Hormiga.

“La inmediata movilización de nuestras unidades de supresión y equipos especializados demuestra el nivel de alerta permanente y la capacidad de respuesta de nuestra institución para actuar en zonas de alta densidad comercial y salvaguardar la vida de la ciudadanía”, destacó el cuerpo asistencial en su cuenta en Instagram

Igualmente, aclaró que para extinguir las llamas se siguen “estrictos protocolos de seguridad” con los que los efectivos “se mantienen en el sitio realizando intensas maniobras de confinamiento y extinción para cortar el avance del fuego y evitar su propagación hacia las estructuras vecinas”.

Afirmó la institución que los bomberos “se mantienen en primera línea de combate y no descansarán hasta mitigar por completo las llamas y declarar la zona en total seguridad para la comunidad”.

Las imágenes que circulan por las redes muestran una densa nube de humo negro y la intensidad de las llamas que salen de la edificación.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, ni se han reportado víctimas fatales o heridos durante el siniestro.