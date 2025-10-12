VIDEO: Árbol cayó sobre varios vehículos en El Marqués tras fuertes lluvias registradas este 12-Oct

Producto de las fuertes lluvias que azotaron a Caracas, después de horas del mediodía de este domingo, un gran árbol cayó sobre varios vehículos en la urbanización El Marqués, ubicada al noreste de la capital venezolana.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la calle Murachi, de la mencionada zona caraqueña, según anunció el comisario Jefe de la Policía de Chacao (Polichacao), Alberto Prato, a través de sus redes sociales.

«Los vecinos están necesitando la colaboración de los entes competentes, para la remoción del mismo», alertó el jefe policial en su cuenta de X (Twitter).

Se estima que dicha situación puede generar retraso vehicular en la zona, por lo que se le recomienda a la ciudadanía tomar sus previsiones.

Atentos y pendientes: 01:30pm, En la calle murachi del marqués, se cayó un árbol sobre varios vehículos los vecinos están necesitando la colaboración de los entes competentes, para la remoción del mismo. pic.twitter.com/qa2Zi5in2k — Alberto J. Prato (@albertoprato02) October 12, 2025

LLUVIAS DEL SÁBADO TUMBARON ÁRBOL EN LA PARROQUIA SANTA ROSALÍA

De igual manera las precipitaciones de este sábado derivaron en la caída de un árbol ornamental, de unos 25 metros de altura, en la parroquia Santa Rosalía de Caracas.

En fotos difundidas en las redes sociales se aprecia que el siniestro afectó a varios vehículos que se encontraban en la calle donde cayó el árbol.

Así lo informó, a través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios.

El árbol que se encontraba específicamente en las adyacencias de Radio Caracas Televisión (RCTV), cayó sobre tres carros y una motocicleta.

El jefe bomberil indicó que funcionarios de los cuerpos de rescate, junto al personal de la Corporación del Municipio Libertador, se encargaron de talar el resto del árbol, retirar los desechos vegetales y restaurar la vialidad.

Afortunadamente, no se reportaron heridos o personas afectadas por el incidente, más allá de los daños materiales, según lo reportado por el comandante Palacios.