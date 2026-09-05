Conmoción en Baruta por lo que una joven intentó hacer desde un puente de las Mercedes

A través de as redes sociales se difundieron imágenes de las acciones de la Policía Municipal de Baruta que impidió que una joven atentara contra su propia integridad física, desde el puente de Las Mercedes.

“Gracias a la rápida actuación y al trabajo coordinado entre funcionarios de Vías Rápidas, PoliBaruta y Protección Civil Baruta, se logró evitar que una joven de 24 años atentara contra su vida en el Puente de Las Mercedes”, publicó la propia organización en su cuenta en Instagram.

Destacó el organismo que los funcionarios lograron entablar contacto con la mujer y evitaron una tragedia.

“Tras una oportuna labor de diálogo y salvaguardando la vida, se le brindó primeros auxilios psicológicos. La joven se encuentra sin lesiones físicas y fue trasladada por @baruta_pc a un centro de salud para su evaluación médica”, agrega el post.

Asimismo, indicaron que “se estableció contacto con sus familiares para asegurar su acompañamiento”.

PoliBaruta destacó especialmente a la persona que hizo el llamado de alerta al ver la actitud sospechosa de la mujer.

“Agradecemos profundamente a la persona que avistó la situación e informó de inmediato a las autoridades. Su alerta oportuna marcó la diferencia y permitió salvar una vida”, concluyó.

Los usuarios de las redes emitieron varios comentarios en relación con este caso.

“Justamente estamos en el mes de la concientización y prevención sobre el suicidio. Hay mucha gente pasándola mal, con cargas, pensando que todo sería mejor sin ellos acá, hay que decirles que no es así, sus vidas importan, los queremos y los queremos vivos”, publicó una seguidora.

Mientras que otra persona escribió: “Los centros hospitalarios deberían de prestar ayuda psicológica y psiquiátrica de manera gratuita. Para nadie es un secreto que las consultas en estas especialidades son costosas y es algo que muchos venezolanos no pueden costear. Ojalá tomaran más cartas en este asunto y que el gobierno le dé la importancia que esto amerita”.