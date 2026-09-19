VIDEO: Al menos dos heridos tras fuerte colisión y volcamiento de un carro en la avenida Sucre de Catia

Dos personas resultaron heridas a tempranas horas de este sábado 19 de septiembre, después de que un carro colisionara contra un objeto fijo y terminara volcando en la avenida Sucre de Catia, a la altura de Unicasa, informaron las autoridades.

El comisionado jefe de la Policía de Chacao, Alberto Prato, informó que el hecho ocurrió cerca de las 7:00 am, en sentido hacia el centro. Un video que difundió en sus redes mostró que el vehículo involucrado, un Mazda 3 gris, volcó hacia la puerta del copiloto.

Por su parte, el comandante de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, dijo que los lesionados sufrieron traumatismos leves. Con esto, se confirma que están fuera de peligro.

Atentos y pendientes: 07:00am, hace minutos ocurrió un accidente de colisión con objeto fijo y vehículo volcó en Av Sucre de Catia a la altura del unicasa, sentido centro, este accidente fue atendido por los Bomberos GNB y PNB. Se desconocen más detalles. pic.twitter.com/irw6UOP9fP — Alberto J. Prato (@albertoprato02) September 19, 2026

Entre tanto, el cuerpo bomberil precisó que sus efectivos respondieron «de manera oportuna y profesional al reporte» de la colisión. Explicaron que el carro tipo sedán embistió contra un objeto fijo.

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«Al llegar al sitio, nuestros equipos especializados actuaron de inmediato en dos frentes para garantizar la seguridad de la ciudadanía: se brindó asistencia y evaluación médica de primera respuesta a dos personas que resultaron con traumatismos leves tras el fuerte impacto. Tras estabilizarlos en el sitio, se coordinaron las acciones para su posterior traslado preventivo al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño», dijo la institución.

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Igualmente, ejecutaron un control de materiales peligrosos para evitar accidentes secundarios en dicha arteria vial. «Nuestro personal procedió a controlar rápidamente un derrame de combustible, aplicando tierra sobre el pavimento para neutralizar el riesgo de derrape o incendio», agregó el cuerpo.

Finalmente, señalaron que siguen garantizando una respuesta rápida, integral y preventiva para proteger la vida de todos los caraqueños.