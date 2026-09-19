Sucesos

VIDEO: Al menos dos heridos tras fuerte colisión y volcamiento de un carro en la avenida Sucre de Catia

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
Foto: Composición

Dos personas resultaron heridas a tempranas horas de este sábado 19 de septiembre, después de que un carro colisionara contra un objeto fijo y terminara volcando en la avenida Sucre de Catia, a la altura de Unicasa, informaron las autoridades.

El comisionado jefe de la Policía de Chacao, Alberto Prato, informó que el hecho ocurrió cerca de las 7:00 am, en sentido hacia el centro. Un video que difundió en sus redes mostró que el vehículo involucrado, un Mazda 3 gris, volcó hacia la puerta del copiloto.

- Publicidad -
Ad image

Por su parte, el comandante de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, dijo que los lesionados sufrieron traumatismos leves. Con esto, se confirma que están fuera de peligro.

Entre tanto, el cuerpo bomberil precisó que sus efectivos respondieron «de manera oportuna y profesional al reporte» de la colisión. Explicaron que el carro tipo sedán embistió contra un objeto fijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARINAS: EL SECRETO QUE NO LO DEJABA DORMIR Y GUIÓ AL CICPC A DESENTERRAR SU DEPLORABLE CRIMEN

«Al llegar al sitio, nuestros equipos especializados actuaron de inmediato en dos frentes para garantizar la seguridad de la ciudadanía: se brindó asistencia y evaluación médica de primera respuesta a dos personas que resultaron con traumatismos leves tras el fuerte impacto. Tras estabilizarlos en el sitio, se coordinaron las acciones para su posterior traslado preventivo al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño», dijo la institución.

Igualmente, ejecutaron un control de materiales peligrosos para evitar accidentes secundarios en dicha arteria vial. «Nuestro personal procedió a controlar rápidamente un derrame de combustible, aplicando tierra sobre el pavimento para neutralizar el riesgo de derrape o incendio», agregó el cuerpo.

Finalmente, señalaron que siguen garantizando una respuesta rápida, integral y preventiva para proteger la vida de todos los caraqueños.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 18/09
$ USD: 848,54 Bs
EUR: 974,41 Bs