Valles del Tuy: Recuperaron cadáver de un hombre en la orilla del Guaire

Los organismos de emergencias localizaron este viernes el cuerpo de un hombre en el río Guaire, a la altura de los Valles del Tuy, estado Miranda. Hasta el momento, no hay detalles sobre su causa de muerte o su identidad.

El hallazgo se dio cerca de las 5 de la tarde el sector El Nogal, parroquia Santa Lucía, municipio Paz Castillo. Se presume que vecinos de la zona observaron el cuerpo en las cercanías de un antiguo matadero y alertaron a las autoridades.

De acuerdo al reporte de sucesos, Román Camacho, el Cuerpo de Bomberos de Caracas, Protección Civil y grupos de rescate activaron un operativo. Finalmente, lograron extraer el cadáver y llevarlo a tierra firme.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) participaron en el procedimiento y levantaron el cadáver del hombre. En tal sentido, pusieron en marcha las investigaciones del crimen.

PROCEDENCIA DEL CUERPO

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este caso. Aunque todavía no hay una hipótesis clara sobre la procedencia del cuerpo, los detectives avanzan en distintos estudios forenses para esclarecer los hechos.

Una teoría es que el cuerpo podría guardar alguna relación con la pareja que fue reportada como desaparecida el pasado 22 de agosto, cuando fueron arrastrados por la corriente de un río en Los Teques durante una jornada de intensas lluvias.

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A mediados de agosto, organismos de emergencias recuperaron el cuerpo de una mujer en el Guaire, a la altura de El Llanito, en el municipio Sucre. La víctima presentaba una herida en la frente.