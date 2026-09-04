Capturada por falsificar y comercializar documento para conducir en Caracas

Las autoridades policiales anunciaron este viernes la captura de una mujer de 35 años, identificada como Ana Karina Vernal Toro, por, presuntamente, falsificar un documento de conducción imprescindible en el municipio Libertador, en Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en redes sociales sobre la captura de Vernal. El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Intercomunal del Valle, calle 7, parroquia El Valle.

De acuerdo a las investigaciones, Vernal se dedicaba a «falsificar certificados médicos» y los vendía a los conductores. La sospechosa habría cometido el delito por fines económicos, aunque se desconoce cuánto dinero amasó con esta metodología.

«Mediante el trabajo de investigación realizado, se pudo determinar que la mencionada, se dedicaba a la falsificación de certificados médicos, los cuales comercializaba y obtenía ganancias ilícitas», detalla el reporte policial.

CAPTURA DE VERNAL

Detectives de la División de Investigaciones de Delitos contra la Salud Pública se encargaron de las pesquisas del caso. Una vez determinaron los hechos, una comisión capturó a Vernal.

Durante el procedimiento, las autoridades ubicaron varios certificados y sellos empleados para, presuntamente, falsificar los documentos médicos. Tras ser trasladada al Ministerio Público, Vernal quedó en manos del Ministerio Público.

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El Cicpc ha realizado en los últimos años diversos procedimientos vinculados a falsificaciones. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se trata de individuos que ejercieron cargos del sector salud sin una titulación oficial.