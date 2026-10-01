Una salida a la playa que terminó en tragedia: Mujer disfrutaba de los espacios de la Ciénaga cuando sufrió algo inesperado

La población de Ocumare de la Costa, en el estado Aragua, fue escenario de un nuevo caso de ahogamiento en sus playas. La víctima fue una señora de 53 años, identificada como Thania del Carmen Rondón.

Los hechos se dieron en horas del mediodía del miércoles, 30 de septiembre, en el balneario La Ciénaga. De acuerdo a medios regionales, Rondó llegó a la playa durante la mañana con varios de sus familiares.

Luego de desembarcar de la lancha, Rondón se quedó por varios minutos disfrutando del lugar con sus seres queridos. En cierto punto, la señora se alejó de sus familiares y caminó hacia la orilla de la playa.

En circunstancias que están poco claras hasta el momento, Rondón sufrió un ataque epileptico en la orilla. Al cabo de unos segundos, perdió el conocimiento y cayó al agua, sin tener capacidad de reaccionar.

LUTO POR RONDÓN

Otros bañistas y prestadores de servicio se percataron de la situación de Rondón e intentaron auxiliarla. En tal sentido, hicieron maniobras de reanimación, pero no tuvieron éxito, puesto que la señora ya no contaba con signos vitales.

Organismos de seguridad y emergencias se desplegaron en la playa para resguardar la escena. Luego levantaron el cuerpo de Rondón, que fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en Caña de Azúcar.

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Se espera que la autopsia revele nuevos detalles sobre las causas exactas del deceso, aunque la principal hipótesis apunta a ahogamiento por sumersión. Las mantienen las averiguaciones abiertas.